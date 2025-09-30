Левски взе поправителния в Пловдив и отново е лидер

Левски отново поведе в класирането в Първа лига след минимален успех над Ботев в Пловдив с 1:0 в отложен мач от 6 кръг. Героят в "синьо" след двумесечна суша бе Мустафа Сангаре. Нападателят се появи след почивката и веднага повлия позитивно на играта на столичния гранд. Тимът на Хулио Веласкес показа две лица като през първата част много напомняше на представянето си на "Лаута" при 0:1 от Локомотив в петък. Вторите 45 минути бяха далеч по-солидни, а гостите удариха и две греди.

На свой ред Ботев имаше своите положения в началните 30 минути на срещата, но Светослав Вуцов на два пъти реагира подобаващо при удари на Тодор Неделев. "Канарчетата" имаха претенции и за директен червен картон на Рилдо още преди да са изтекли и 30 секунди от началото на срещата, след като бразилецът влезе остро в главата на вратаря Даниел Наумов.

В 13-ата минута "канарчетата“ организираха бърза контраатака отдясно, при която Николай Минков се откъсна зад защитата, но не бе прецизен с успоредното си подаване към Франклин Маскоте и това позволи на Кристиан Димитров да изчисти в корнер. В 31-вата минута Неделев опита красиво изпълнение от въздуха след подаване на Маскоте. Вуцов обаче отново бе на мястото си, за да парира и така почивката дойде при нулево равенство.

Секунди след началото на втората част Мазир Сула от гостуващия тим се озова на стрелкова позиция около границата на наказателното поле, но завършващият му удар премина покрай вратата. Малко след това и Радослав Кирилов шутира неточно след центриране от десния фланг.

В 62-рата минута Мустафа Сангаре бе оставен да засече центриране от корнер, но ударът му мина на сантиметри встрани от лявата греда на Даниел Наумов. Пет минути по-късно централният нападател на гостите отново се извиси в наказателното поле при меко подаване и насочи добре с глава, топката обаче се отби в гредата.

10 минути по-късно играчите на Хулио Веласкес за пореден път бяха изключително близо до попадение. Радослав Кирилов бе намерен отдясно в и без да се замисля нанесе мощен изстрел от въздуха, срещнал напречната греда на Наумов, който нямаше никакъв шанс за реакция.

Четвърт час преди края все пак „сините“ стигнаха до попадение. Ботев загуби в противниковата половина и Акрам Бурас изведе прецизно Сангаре зад пловдивската защита, а нападателят на Левски завърши елегантно с удар по земя за 0:1.

В добавеното време на срещата гостите от София можеха да отбележат и още едно попадение, но Никола Солдо изчисти решаващо с глава пред вратата след удар на Бурас.