Боян Юруков: Правителството излъга, че спира да продава държавни имоти (КАРТА)

Депутатите няма да имат друг избор освен да се ориентират по моята карта.

Картата на Боян Юруков с обявени за продажба държавни имоти вижте ТУК.

Блогърът Боян Юруков хвърли светлина по случая с търговете за държавни имоти с отпаднала необходимост, като обвини в лъжа кабинета на Росен Желязков. След като на 6 август от правителството обявиха, че спират процедурата за продажба на държавни имоти с ''отпаднала необходимост" и Министерски съвет прати на Народното събрание въпроса с продажбата на над 4400 обекта, в четвъртък Юруков обвини изпълнителната власт и конкретно самия министър-председател, в отклоняване на вниманието.

"Вчера Желязков се бил ядосал, че се обсъждат онези 4400 имота и прати темата в парламента, за да отклони вниманието. Докато депутатите са в отпуска до 3-ти септември пък може спокойно да довърши планираните 28 търга и да започне нови. Не е казвал, че ще спира", написа Юруков във "Фейсбук".

Той коментира, че е лъжа, че въпросният списъкът е публичен, защото го нямало нито оригиналния списък, нито с предполагаемите корекции на сайта на МРРБ или Министерски съвет, а междувременно имоти от онези 4400 вече са били продадени.

"Тук съм нашарил всичко грешно и подвеждащо в изказването му. Подробности в линка в коментарите", посочи Боян Юруков и прикрепи файла с коментара си към него.

Какво се случи до момента?

Съобщението на Министерски съвет

В края на работния ден на 6 август 2035 г. (сряда) правителството спря процедурата за раздържавяване, започнала с Решение на Министерски съвет №289 от 8 май 2025 г. и я прати за одобрение на Народното събрание.

Тя предвижда държавни имоти с отпаднала необходимост да бъдат продавани на търг с явно наддаване през електронна платформа. На 24 юни МРРБ публикува списъка, в който са включени около 5165 обекта.

Решението предизвика остри полемики, след като стана ясно, че може да засегне част от римския амфитеатър на Сердика, в центъра на София, части от парковете “Витоша”, “Сините камъни” и Странджа”, както и терени по държавната граница. Експерти предупредиха, че има и множество имоти изключителна публична държавна собственост, забранени за приватизация чрез Конституцията на България, Закона за защитените територии, Закона за водите, Закона за устройство на територията и др. закони.

"Във връзка с поредните политически спекулации около Програмата за упражняване правата върху имоти – държавна собственост, и върху имоти – собственост на държавни публични предприятия, Министерският съвет ще предложи тя да бъде одобрена от Народното събрание. Освен това правителството ще предложи на народните представители да приемат решение, с което да не се извършват продажби на държавни имоти по Програмата до нейното одобрение от парламента", съобщиха от правителствената информационна служба.

"За пореден път обръщаме внимание, че към момента продажби по реда на тази програма не се осъществяват, тъй като редица ведомства и общини са заявили за своите нужди желание да придобият имоти с отпаднала необходимост", посочват от Министерски съвет.

Програмата беше приета от правителството като стъпка за отговорно управление на държавната собственост с цел предвидимост, публичност и ефективност. Съгласно Приложение 2, започна подготовка на Индикативен списък на имоти - държавна собственост, нуждата от които е отпаднала. Същият списък е публично достъпен с цел пълна прозрачност и информираност на обществото и е в процес на изработване, попълване и прецизиране, се казва в информацията.

"С цел да не се допуска разпространяването на лъжи и внушения за политическа употреба, Министерският съвет предлага на Народното събрание отговорно да разгледа и обсъди предложеното решение и да го гласува", написаха от кабинета на Росен Желязков.

Според блогърът и IT експерт Боян Юруков обаче търговете не само, че не са спекулации, а така и не са спирали.

Спирал ли е Желязков продажбите и какво въобще ще гласуват депутатите? Така е озаглавена последната статия на Юруков по темата в блога му.

"На 1-ви август публикувах поредния текст от сагата с държавните имоти за разпродажба. В него освен всичко друго описах как списъкът с над 4400 имоти обсъждани и готвени за продажба от кабинета на Желязков е изчезнал от сайта на МРРБ, както и че обявени търгове изчезват от публичния регистър. Списъкът остава единствено наличен в оригиналната статия, с която разкрих него и картата, която го направи истински използваем", пише Боян Юруков и продължава анализа си.

"В следващите дни множество медии писаха за казуса и особено се възроди темата за амфитеатъра в София, който дадох като пример разкривайки данните за продажбите в края на юни. Имаше още няколко подписки и множество сигнали към платформата Uchastvai.bg. Вчера към 17 часа Министерски съвет пусна ново прес-съобщение, което хем доразвива, хем си противоречи с казаното от МРРБ.

В него Желязков твърди, че по темата има политически спекулации, лъжи и внушения. Доколкото може би си е негова лична интерпретация, това клише не може да е извинение за бягане от критика и отговорност. Противоречи си обаче като твърди, че списъкът е публичен – към момента на пускане на прес-съобщението, както и до края на деня то все още липсва от страницата на МРРБ и не е налично към документите в решенията на МС. Оригиналът е архивиран единствено на статията, с която започнах темата. Паралелно с това повтаря думите на МРРБ, че списъкът се „прецизира“, та не става ясно дали Желязков сам е сигурен дали нещо е публично или не. Разбиранията ни за прозрачност видимо се разминават.

Има ли продажби на имоти?

За пореден път обръщаме внимание, че към момента продажби по реда на тази програма не се осъществяват, тъй като редица ведомства и общини са заявили за своите нужди желание да придобият имоти с отпаднала необходимост.

Ако разглеждаме строго семантично горното твърдение, то е формално вярно заради две ключови фрази: „към момента“ и „по реда на тази програма“. Ако вземем твърдението му в целостта си обаче е очевидна лъжа.

В точния момент на публикуването на съобщението няма активни търгове на страницата на АППК. Но само формално. Търговете обикновено траят няколко часа, в които има „продажба“. Семантично е прав, че в 17:00 на 6-ти август няма активна продажба. Ще има обаче в 11:00 на 7-ми август за апартамент в Обзор (търг 1013). Ще тече вероятно докато четете тази статия. Ще има още един на 8-ми август пак от 11:00 за парцел и сграда в с. Голям Желязна, Ловеч. Последният, впрочем, е именно част от списъка на Желязков с 4400-те – имот номер 4205, търг номер 1017. Т.е. ще има продажба от „списъка“ 42 часа след твърдението на Желязков, но не „към момента“.

Интересен момент е, че доста медии съобщиха, че „кабинетът спира продажбите“. Не това се казва в прес-съобщението. Не прави заявка, че ще спира нещо или че няма да продава, а че иска депутатите да решат дали да го спрат.

Активните търгове за имоти от списъка на Желязков

Тук обаче идва втората семантична гимнастика – „по реда на тази програма“. Всъщност, заедно със споменатия горе имот има общо шест от списъка скрит от Желязков, които имат активни търгове: този в с. Голям Желязна, Ловеч; в Тръстеник (търг 1018); в Габрово (търг 1009); два в Стара Загора (1015 и 1016) и в Свиленград (търг 1001). Както писах миналата седмица, има още пет търга, които бяха заличени противно на досегашната практика. Вероятно същата съдба очаква и тези. С горната фраза обаче Желязков може да се оправдае, че тези заедно с останалите 22 активни търга са всъщност „по друг ред“. От тях два са публикувани в деня на прес-съобщението на Желязков, три – предходния ден, 10 в деня преди статията ми обявяваща изтритите търгове, а останалите – след първата ми статия, когато се клеха, че ще продават едва след подробен анализ.

Впрочем, до ден днешен няма отговор какво всъщност значи „отпаднала необходимост“ или публикувани анализи или части от тях за който и да е от 4400-те имота. Знаем обаче, че вече има продадени имоти от митичния индикативен списък. Откривам поне 10 такива случая. Девет от тях са преди приемането на „плана“ в края на май. Един в Трявна е още през 2022-ра. Два – в Стара Загора и Плиска – са през 2024-та. Още шест са продадени с търгове между февруари и 7-ми май 2025-та. Един в Драгоево, Велики Преслав (търг 1010) е проведен успешно на 24-ти юли. По същото време Желязков отговаря на депутати от Да, България, че няма подробни анализи за отпаднала необходимост на имоти и настоява, че не се продават. Явно за този не е била нужна. Останалите продадени преди обявяването на списъка все пак намират място в него, което е поредния белег за хаоса в работата на кабинета и бързането по тази тема.

Още за картата

Знам, че в последната статия се зарекох да правя повече промени, а само да се допълват автоматично статуса на търговете. Обаче с последните изяви на Желязков се налага. Добавих два филтъра – предстоящи и „минали и изтрити“ търгове. Активни са само когато се избира опцията за известни или такива от списъка на Желязков. Филтрите не се взимат под внимание когато се търси по текст.

Всички предстоящи търгове за държавни имоти

Тук виждате пример за всички предстоящи търгове на АППК. Поради естеството на автоматичното им обработване и хаоса в данните на МРРБ и АППК, на места ще видите, че се засича търг за продажба на апартамент в страда или имот споменат списъка на Желязков. Т.е. е възможно с търг да се продава съседен апартамент или офис сред 4400-те имота или направо там цялата сграда да се продава, а да виждаме търг за отделен апартамент.

Какво всъщност пита Желязков депутатите?

Това не става ясно от прес-съобщението му. Докато не видим официалния документ внесен в парламента може само да гадаем. В деня на прес-съобщението му и заседание на кабинета липсва решение в публичното деловодство на кабинета и нямаше такава точка в дневния ред. Първо казва, че ще иска парламента да реши какво да се прави с този списък, но не предоставя оригиналния списък или ревизиран такъв. Ако не са го публикували още, значи още не е готов. Надали следва да предполагаме, че министър председателят би крил умишлено такава информация от публичността. При такава липса обаче депутатите няма да имат друг избор освен да се ориентират по моята карта.

Казва също, че ще иска депутатите да приемат решение, с което да му забранят да продава имотите докато пак депутатите не одобрят списъка. Тази формулировка е повече от странна. В същото време твърди, че не се провеждат такива продажби, което показах, че е лъжа за всеки здравомислещ човек. Едно обяснение би било, че сам не може да контролира собствените си действия или администрацията си и прехвърля несвойствена отговорност на парламента. Това би било логично само за нездравомислещ човек … или такъв добре запознат с нездравите зависимости в кабинета и новото начало в местния и публичен живот на държавата.

Ключов момент тук е, че депутатите са в отпуска до 3-ти септември. От сега до тогава има обявени дати за 7 търга – все през август. Два от тях са от списъка на Желязков – с. Голям Желязна, Ловеч и в Тръстеник на 8-ми и на 11-ти август. Валидността на още три търга изтича през август. За останалите 18 има достатъчно време да бъде обявен срок за документи и дата за провеждане в следващите четири седмици. Има време да обявят и нови. Освен, ако депутатите не прекратят спешно ваканцията си – най-малкото, което може да очакваме от Киселова – само от известните търгове кабинетът може спокойно да продаде през август 63 хиляди кв.м. държавна земя на начална стойност около 9 млн. лв. без ДДС, пише Боян Юруков.