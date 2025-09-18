Бразилия аут от световното по волейбол

Поредна мегаизненада се получи на Световното първенство във Филипините. След отпадането на сили като Япония, Франция, Германия и Куба, още една волейболна сила – Бразилия, е аут след груповата фаза от Мондиала.

Това се случи след като Чехия победи Китай с 3:0 (26:24, 25:19, 25: 18) в последния мач от група Н.

След този развой три отбора завършиха с еднакъв актив от 2 победи, 1 загуба и 6 точки. Но след въртележка Сърбия спечели групата, а Чехия е на второ място, като двата тима продължават на 1/8-финалите.

Съставът на Бразилия остана на трета позиция и си отива в къщи. Така „селесао“ не излиза от групата за първи път от 1970 година насам!

От своя страна волейболистите на Чехия правят истински подвиг с класирането за осминафиналите след 15 годишно отсъствие. В тази фаза чехите ще срещнат водения от Камило Плачи отбор на Тунис.

Патрик Индра изигра ключова роля за победата на Чехия срещу Китай, като дзавърши с впечатляващите 29 точки (23 атаки, 4 блока, 2 аса).