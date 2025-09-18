Юлияна Янева остана със сребро на световното по борба, без медал за Биляна Дудова

Юлияна Янева спечели сребърен медал в категория до 68 кг на Световното първенство по борба за жени, след като отстъпи с 2:4 на японката Ами Иши в Загреб. Това е първо отличие за родните национали, които имат две загуби във финали за 3-5 място чрез Ахмед Магамаев и Биляна Дудова.

Янева повали съперничката си за две точки в първата част, но след завършване на движението бе избутана извън тепиха и загуби една. Съдиите дадоха още две точки за японката в края на частта, но протест на треньора Серафим Бързаков бе уважен, тъй като Иши направи движението след часовника.

Японката все пак взе две точки в началото на втората част и въпреки че на два пъти бе близо, Янева не успя да стигне до равенство и предимство по критерий. Загубено оспорване след края оформи крайното 4:2 в полза на Иши.

Това е първи медал от световни първенства за 27-годишната българска националка, която стана европейска шампионка в същата зала през 2023. Преди това тя имаше сребро от Варшава 2021 и два бронзови медала, но на 72 кг.

По-рано на турнира Янева тушира европейската шампионка Ханум Велиева (Русия) в квалификациите, след което надделя над Пак Сол Гум (КНДР) със 7:6. На четвъртфиналите българката победи и Катерина Зелених (Румъния) с 8:4, а в следващата си схватка се наложи с 6:1 над Лун Цзя (Китай). През миналата година последната стана шампионка в неолимпийска категория, досущ като Ами Иши.

Минути преди това Биляна Дудова загуби битката със състезаващата се с неутрален статут Амина Танделова за 3-5 място в категория до 62 кг жени и така медалът на Янева бе първи за националите в Хърватия.

Утре в Хърватия ще стартира Дейвид Димитров на 72 кг класически стил, като негов съперник е сребърният медалист на 67 кг от последните две Олимпиади Парвиз Насибов (Украйна).