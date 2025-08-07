Бургас е първият град със специализирано преходно жилище

Стартира проект за интеграция на непридружени непълнолетни от 15 до 18 г.

Предоставят социални услуги за децата бежанци

В Бургас стартира проект за предоставяне на социални услуги, свързани с интеграцията на децата бежанци, на възраст от 15 до 18 години. Проектът е финансиран от ЕС, и предвижда обучения и обмяна на опит между участващите общини. Водещ бенефициент по него е Държавната агенция за бежанците при МС, а сред партньорите освен Община Бургас са още общините Малко Търново, Тунджа, Ивайловград, Мисията на Международната организация по миграции в България и УНИЦЕФ България.

„Бургас бе първият град, който създаде специализирано преходно жилище за непридружени непълнолетни бежанци. Опитът ни показа, че с професионален подход и човешко отношение, тези деца могат да бъдат пълноценна част от обществото.“, заяви кметът Димитър Николов.

По време на събитието бе представен именно успешният модел на Преходно жилище за непридружени малолетни и непълнолетни бежанци, създаден в град Бургас. Жилището предоставя грижа за деца и младежи, чрез специалисти, които осигуряват индивидуална и групова подкрепа, трудотерапия и др.

„Много е важен опитът на една община като Бургас. Това не е просто социална инициатива – това е част от общоевропейската система за убежище. От 2019 г. досега през тези сигурни зони са преминали 10 234 деца бежанци. С този проект ние предлагаме пълна социална услуга за тези деца. С подкрепата на местните власти и международните ни партньори можем да гарантираме, че всяко дете, потърсило закрила у нас, ще получи шанс за достоен живот“, каза председателят на Държавната агенция за бежанците Иван Иванов, който връчи почетния знак на ДАБ на кмета на Бургас.