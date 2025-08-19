Бус изгоря на бивша бензиностанция край ВМЗ -Сопот

Бус се запали на бензиностанция в района на военния завод ВМЗ-Сопот. Пострадал е шофьорът, съобщават от Главна дирекция Пожарна безопасност. Инцидентът е станал вчера.

На място екипите на пожарната са установили, че в помещение на бивша бензиностанция (вече нефункционираща) е изградена инсталация за хексан, леснозапалим разтворител за отстраняване на масла, лакове и бои. При наливане на течността в съдове, които са били натоварени в микробус е възникнало възпламеняване. При пожара е унищожен микробуса, инсталацията за хексан и около 250 кв. метра сухи треви около обекта.

В пожарогасенето са участвали и два противопожарни екипа и два екипа от ВМЗ-Сопот. При опит да гаси пожара е пострадал водача на микробуса.

По-късно през деня е възникнал още един опасен инцидент, при който се е запалил лек автомобил на бензиностанция ОМВ, намираща се на главен път Е 79 в Сандански. За мястото е изпратен екип от РСПБЗН-Сандански.

При пожара е пострадал мъж на 61 г., който е транспортиран до лечебно заведение от екип на ЦСМП.