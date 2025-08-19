Магистрала "Хемус" е блокирана, обърнаха се два тира

Катастрофа между два тира блокира магистрала „Хемус“ и в двете посоки малко след изхода на София.

Мантинелата е скъсана. Един от тировете е обърнат, показват снимки, публикувани в социалните мрежи.

Образувалата се колона от автомобили е километрична. Трафикът се отклонява още на изхода на София, пише bTV.

В посока София са се ударили камион и лек автомобил.

"Възникнал е жежък пътен инцидент на АМ "Хемус" с участието на два тежкотоварни автомобила. По първоначални данни става дума за инцидент възникнал на км 16 в посока Варна. Двата камиона са преобърнати. Движението се осъществява само в едната лента и се регулира от полицията", обясни в профила си във Facebook Диана Русинова от ЕЦПТ.