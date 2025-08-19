Нов спортен обект в Ямбол, до Градския парк: Изграждат зона за спортно катерене

Ямбол ще има нов спортен обект – зона за спортно катерене и баланс. Съоръжението ще бъде изградено в непосредствена близост до Градския парк - в района на новата паркова зона на бившата „Бонбонена фабрика“, където от година има и скейт-парк.

Проектът предвижда изграждане на модерна площадка със съоръжения за спортно катерене и баланс. Боулдър-стените ще бъдат съобразени с изискванията на Международната федерация по спортно катерене и ще осигуряват безопасно и вълнуващо преживяване, както за начинаещи, така и за напреднали. Площадката ще бъде оформена със специална настилка, ще разполага с места за зрители, с осветление и видеонаблюдение, така, че да се използва сигурно и през тъмната част на денонощието. Пространството около нея ще бъде облагородено с ново парково оборудване. Новата зона ще бъде естествено продължение на съществуващия скейт парк и част от усилията на Общината да създава все повече възможности за активен начин на живот.

Катеренето е спорт с нарастваща популярност по света и вече е част от олимпийската програма. То развива сила и ловкост и насърчава децата и младежите да бъдат активни и да изграждат здравословни навиции.