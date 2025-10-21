Пътничка падна в автобус

Пътничка е паднала в автобус на градския транспорт в Бургас, и е контузила гърба си. Инцидентът станал, след като шофьорът рязко набил спирачки.

На улица "Стефан Стамболов" в града, до хотел «"Аква", автобус Иебус Иризар, собственост на "Бургасбус" ЕООД, е бил засечен от мерцедес.

Лекият автомобил, със софийска регистрация, навлезнал частично в бус лентата, което наложило рязко спиране. В резултат на това, на пода на автобуса паднала 69 годишна пътничка от Бургас,.

Жената е с контузия на гръбначния стълб, без опасност за живота. Прегледана е в УМБАЛ - Бургас и освободена за домашно лечение.