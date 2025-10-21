Просветният министър свиква извънредно съвещание за сигурността в училищата

Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев свиква извънредно съвещание с началниците на Регионалните управления на образованието (РУО) за сигурността в училищата. Ще бъде направен преглед на системите и мерките за безопасност в образователните институции и за нуждата от тяхното засилване, както и за предприемане на допълнителни действия на училищно ниво, съобщи пресцентърът на Министерството на образованието и науката (МОН).

"Във връзка с инцидента от днес в столично училище е осигурена допълнителна психологическа подкрепа за учениците, а на Регионалното управление на образованието София-град е разпоредена проверка по случая", информират от МОН.

Тази сутрин, 12-годишно дете беше намушкано в 94 СУ "Димитър Страшимиров" в ромския квартал "Христо Ботев" в София. Задържан е 15-годишен ученик у когото е намерен е и ножът.

Пострадалото дете е ранено в областта на рамото. Той е откаран в Университетската многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина (УМБАЛСМ) "Н. И. Пирогов". Раната му е обработена и по-късно то е освободено за домашно лечение, съобщиха от болницата.