Кметство „Одесос” проверява законността на постройки в Максуда

Преместваемите обекти в центъра на Варна ще бъдат описани в интерактивна карта, която ще е публично достъпна през 2026 г.

Това съобщи кметът на район „Одесос” Янислава Георгиева, която заедно с екипа си направи отчет за първата година от мандата си. Издадените тази година разрешения за поставяне на павилиони и реклами са над 900.

През лятото от районното кметство затегнаха контрола, като наложиха вето за поставяне на маси и столове от заведенията върху червените плочки по пешеходната зона. Резултатът е по-подредена градска среда, по-ясен ред и равнопоставеност за бизнеса, каза Шопова.

Районната администрация вече сама отговаря за управлението на текущите ремонти и уличното осветление, като до момента са обновени близо 7600 кв. м асфалтови настилки и 622 кв. м тротоари пред ясли, градини и здравни заведения. Подменени са 33 осветителни стълба и 240 лампи. Заземени са и всички стълбове на детските площадки.

За да се поддържа чистота, „Одесос” вече разполага с мини мотометачка за пешеходните зони. На терен спазването на графиците за сметосъбиране контролират 11 еколози, чийто брой за година е бил почти утроен. Техен ангажимент е и засичането на граждани и фирми, нарушаващи правилата за изхвърляне на отпадъци. Наложените санкции са над 76 000 лв.

За година администрацията е провела 5 акции за почистване на незаконни сметища, повечето от които са в подстъпите на Максуда. Там предстои да се установи дали постройките на ската над бул. „Левски” са законни. Тези без книжа ще бъдат съборени, а целта е за микрорайона да бъде изработен ПУП, което ще гарантира облагородяването му.

„Това, което постигнахме, е плод на общи усилия - на екипа на районната администрация, на ангажираните граждани, на партньорите от бизнеса и институциите, които повярваха в идеята, че доброто управление започва от сътрудничеството“, заяви Янислава Шопова.

През следващата година тя и екипът й си поставят за цел създаването на самостоятелна дирекция „Екология” в район „Одесос”, увеличаването на броя на дигитализираните услуги, подмяната на стари и засаждането на нови дървета в центъра и организирането на съвместни кампании с училища и граждани за чиста и зелена среда.