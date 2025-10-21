Димитър Анестев поема „Актуални предавания“ в bTV

Димитър Анестев e новият главен редактор „Актуални предавания“ на bTV, съобщиха от медията.

Дългогодишният продуцент в нюзрума ще отговаря за развитието на актуалните предавания и поема ролята от Искра Владимирова, която напуска компанията по лични причини.

„Публицистичните формати на bTV ежедневно отразяват динамиката в обществото, поддържат висок журналистически стандарт и изграждат активна връзка с аудиторията. Пожелаваме успех на Димитър Анестев в развитието и надграждането на тяхното съдържание. Благодарим на Искра за нейния професионализъм и отдаденост, с които тя разви облика на публицистичните формати на телевизията. Пожелаваме ѝ здраве и късмет в бъдещите начинания“ - заявява Ралф Бартолайт, главен изпълнителен директор на bTV Media Group.

Димитър Анестев е част от екипа на bTV от 2003 г. и през годините се е утвърдил като едно от водещите имена в българската телевизионна журналистика, преминавайки през различни нива - от репортер до продуцент.

Носител е на редица професионални отличия, сред които „Репортер на годината“ и „Продуцент на годината“. Назначението му като главен редактор „Актуални предавания“ е част от стратегическата визия на bTV за развитие на актуалните телевизионни формати и за още по-силна връзка с аудиторията чрез висококачествено съдържание. Позицията не е нова за него - през последните няколко месеца Димитър Анестев я изпълняваше по съвместителство, заедно с другите си отговорности в новинарската редакция.