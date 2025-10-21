Васил Терзиев подписа споразумение за разширяване на сътрудничеството с Военната академия

Повече зелени пространства от парка в центъра на София ще бъдат достъпни за граждани

Кметът на София Васил Терзиев и началникът на Военната академия „Г. С. Раковски“ генерал-майор Стойко Прокопиев подписаха споразумение за сътрудничество. Документът бе подписан във възстановените „Царски зали“ на Академията, изградени през 1892 г. в присъствието на Лъчезар Милушев, съветник в екипа на столичния кмет, заместник началника на Военна академия полковник доц. Петър Маринов, съобщиха от пресцентъра на Столична община.

Споразумението предвижда разширяване на сътрудничеството между общината и Военното училище както в областта на образованието, културата, спорта, така и в развитието на зелената система. Нови още 30 декара от парка на Военната академия ще бъдат отворени за обществен достъп, след като бъде реализирано благоустрояване на пространството.

„Паркът на Военната академия е част от историята на София. Споразумението не е просто символичен акт – това е конкретно действие за по-достъпна и по-зелена София. Благодаря на генерал-майор Прокопиев и на екипа на Академията за партньорството и доверието. Когато институциите работят заедно, печелят гражданите – а това е смисълът на управлението“, заяви кметът Васил Терзиев. С това решение гражданите ще получат още едно място за отдих и срещи в сърцето на града, заяви също столичният кмет.

Общината и Военна академия декларираха готовност за създаването на условия за предоставяне за обществено ползване на части от парковото пространство на Академията, за провеждане на мероприятия в областта на патриотичното възпитание на учениците на територията на Столична община и други.

Паркът продължава да бъде достъпен в досегашния си обхват през главния вход на бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“, при следното работно време:

Лятно часово време: 07:30 – 20:30 ч.

Зимно часово време: 09:00 – 17:00 ч.

Паркът на Военната академия е едно от исторически и културно значимите зелени пространства на София, проектиран от архитекта Фридрих Грюнангер – автор на емблематични сгради като Синагогата, Духовната академия и къщата на Яблански. Сградата на Академията е построена по проект на тогавашния главен архитект на София – Антонин Колар.

Споразумението между Столичната община и Военната академия надгражда досегашното партньорство и разширява сътрудничеството. Предвиждат се съвместни проекти, стажантски програми за студенти, както и съвместни културни и младежки събития. Едно от най-обичаните културни прояви е фестивалът „Опера в парка“, който се провежда ежегодно от 2010 г.

С отварянето на новата част от парка Столичната община продължава политиката си за развитие на зелената система на града и за по-добра свързаност между историческите паркове и градините в централната градска част.