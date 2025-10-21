Пребитият прокурор Иво Илиев е в стабилно състояние, но с опасност за живота

Работи се по всички версии за побоя над прокурор Иво Илиев каза на брифинг пред медиите главният секретар на МВР главен комисар Мирослав Рашков. 

Той посочи, че снощи около 19:30 ч. е получен сигнал за инцидент в столичния квартал „Малинова долина“. Става въпрос за бившия зам.-градски прокурор и настоящ прокурор в Софийската градска прокуратура (СГП) Иво Илиев. Той е в тежко, но стабилно състояние. Все още има опасност за живота му, допълни Рашков.

„Той е бил пребит от неизвестно лице. Образувано е досъдебно производство за опит за убийство. Работи се по всички версии“, обясни Рашков.

Илиев е бил нападнат от маскиран мъж с чук около 20.30 часа на 20 октомври в подземния гараж на кооперацията, в която живее в столичния квартал "Студентски град". Агресорът му е нанесъл няколко удара. 

По разпореждане на министъра на правосъдието Георги Георгиев семейството на Иво Илиев от днес е охранявано от служители на Главна дирекция „Охрана“ (ГДО). Охранителен пост се разкрива и в лечебното заведение, в което е настанен прокурорът.

