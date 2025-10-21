47 на сто от българите редовно изхвърлят храна

Расте количеството спасена храна

Всеки нашенец губи по 93 кг продукти за ядене годишно

Голяма част от българите не се интересуват от разхищението на храна, сочат данните от проучване на Европейската комисия, проведено през март 2025 г., сред 25 000 души и оповестено вчера. Според данните от проучването хората, които често изхвърлят храна, са 47% от потребителите у нас.

Изследването показва, че 33 на сто от хората в България са прагматици, които не са сигурни дали храната продължава да е годна и затова я изхвърлят. Едва 20 на сто от запитаните имат по-добро отношение към храната - за тях е ценност и те я изхвърлят само при крайна необходимост.

Според последните данни на Евростат през 2023 г. в Европейския съюз са генерирани 58 200 000 тона хранителни отпадъци, като европеецът губи 130 килограма храна годишно. От домакинствата са генерирани 53%, а от индустрията - 47%. Най-малък е делът на хранителните отпадъци в сектора на търговията на дребно и дистрибуцията - 8 на сто.

Пред Радио София изпълнителният директор на Българската хранителна банка Цанка Миланова обясни, че храната, която продължаваме да губим като общество, е 615 000 000 килограма годишно. Това означава, че всеки българин губи средно 93 килограма храна всяка година.

От Българската хранителна банка отчитат тенденция на нарастване на количествата спасена храна, която се дарява на хора, живеещи в бедност в страната.

“Най-често при нас пристигат продукти с по-къс срок на годност, от свежи категории и макар да са постоянно в оборот. Плодове и зеленчуци, месни и млечни продукти, са най-силно засегнати от разхищението на храна”, каза Цанка Миланова.

За да намалим разхищението на храна, Цанка Миланова посъветва да не пазаруваме хранителни продукти, когато сме гладни, защото рискуваме да купим нещо ненужно, а винаги да го правим с предварително подготвен списък.