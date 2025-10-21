Предлагат коледна ваканция за детските градини във Варна

Директорите подкрепят идеята малките да почиват като учениците

Общинските детски градини във Варна да имат коледна ваканция като училищата. Това предлага Съюзът на роководителите в системата на народната просвета - Варна. В писмо до местния парламент от там искат промяната да се въведе още тази година, за да се спре разхищението на човешки и финансов ресурс. Идеята е подкрепена с подписите на директорите на всички 51 забавачки в града и с резултатите от възложено от МОН анкетно проучване за посещаемостта по време на миналогодишните празници.

За Варна резултатите сочат, че 14,5% от родителите са заявили, че децата им ще ходят на занятия в сборни групи в периода 23 декември 2024 - 3 януари 2025 г., но реално са присъствали 7,5%. Идентично е било положението в цялата страна. За шестте дни работни дни в градините във Варна са останали 4362 заявени и неизядени порции храна, а служителите са били наравно или повече от децата в сборните групи. При тази свръхниска посещаемост всяка от забавачките е направила солидни разходи за отопление - от 5000 до 20 000 лв. според големината и ползваното гориво. Всичко това противоречи на финансовата дисциплина при харчене на държавни средства. Вместо да се разхищават, те могат да се ползват за подобряване на материално-техническата база, посочват вносителите. Те са категорични, че по време на ваканцията в градините не се осъществява образователен процес, а само гледане на деца.

Затова настояват в четирите работни дни от 24 декември 2025 г. до 4 януари 2026 г. забавачките да бъдат затворени и да работят само пет дежурни - по една във всеки район на града. В групите да се приемат деца на работещи родители, които удостоверят това със служебна бележка. Останалите желаещи да могат да ползват услугата срещу такса за отглеждане.

Промяната ще създаде равнопоставеност между градините и училищата, в които ваканциите са нормативно регламентирани, посочват вносителите и апелират местният парламент да инициира пилотния модел. Предложението ще бъде разгледано в четвъртък на заседание на комисията по наука и образование към Общинския съвет.