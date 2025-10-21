КНСБ ще настоява за увеличение на заплатите в новия държавен бюджет

При изготвянето на следващия държавен бюджет Конфедерацията на независимите синдикати в България ще настоява за хоризонтално увеличение на доходите с минимум 10% и поне 15% ръст на възнагражденията за работещите „на терен“. Това заяви вицепрезидентът на КНСБ Тодор Капитанов по време на посещението си в Плевен, предаде БТА.

По думите му, предстоящият бюджет ще бъде „изключително сложен“, а след представянето на първоначалния му вариант ще стане ясно дали ще се появи социално напрежение и дали са възможни нови протести. Той припомни, че през тази година вече е имало множество протестни действия, включително и на обществените медии.

Капитанов беше в Плевен във връзка с националната кампания на КНСБ „За по-високо заплащане“, посветена на предстоящото въвеждане на еврото. Според синдиката, два месеца преди планираното присъединяване на България към еврозоната, е важно да се предоставя достоверна информация на хората, защото „дебатът е бил овладян от политиците, а не от експертите“.

По време на срещите с представители на местната власт и бизнеса в Плевен са обсъдени въпросите за заплатите, пенсиите и спестяванията. От КНСБ предупредиха гражданите да не подписват нови трудови или пенсионни договори под предлог, че това е свързано с приемането на еврото.

Организацията е сигнализирала за измами, при които хора, представящи се за служители на НОИ или банки, обикалят по домовете и карат гражданите да попълват документи за „преизчисляване на пенсии“ или „превалутиране на спестявания“.

КНСБ припомни, че нито банки, нито институции посещават граждани по домовете, и предупреди, че подобни измами вероятно ще се увеличат след въвеждането на еврото.

Синдикатът е сключил две нови споразумения — с прокуратурата и с Главната инспекция по труда. Те предвиждат съвместни проверки при забавени заплати, нарушения на трудовите права и дискриминация.

Капитанов коментира и нарастващите цени на основни стоки. По думите му КНСБ следи 600 търговски обекта и 21 артикула от малката потребителска кошница. При съмнения за необосновано повишаване на цените, организацията сезира компетентните институции. Вече е подаден сигнал за нерегламентирано поскъпване на сирене и млечни продукти.