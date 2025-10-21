Добавиха нови четири отсечки с контрол на средната скорост

Четири нови отсечки по път I-4 на територията на областите Ловеч и Габрово вече са сертифицирани за секционен контрол на средната скорост, след като преминаха задължителната първоначална проверка от Българския институт по метрология, съобщават от Агенция „Пътна инфраструктура“. С това общият брой на сертифицираните участъци в страната става 42.

Списъкът с всички сертифицирани отсечки е публикуван на интернет страницата на Национално ТОЛ управление, секция „Въпроси и отговори“. Данните се актуализират при всяка нова сертификация и включват информация за пътя, началната и крайната точка на участъка, както и карта с точното му местоположение.

Сред основните пътища с контролирани участъци са:

- АМ „Тракия“: Вакарел – Ихтиман; Цалапица – Радиново и обратно

- АМ „Струма“: Сандански – Дамяница; Българчево – Покровник и обратно

- АМ „Хемус“: Девня – Игнатиево; Белокопитово – Каспичан и обратно

- АМ „Марица“: Любимец – Момково; Момково – Свиленград; Харманли – Любимец

- Северна скоростна тангента: Илиянци – Чепинци

- I-1 до I-6: редица сертифицирани участъци, включително новите по I-4: Български извор – Сопот; Ряховците – Богатово; Сопот – Голец

Секционният контрол работи чрез камери в началото и края на всеки участък, които измерват времето на изминаване и изчисляват средната скорост. Ако тя надвишава допустимата според Закона за движение по пътищата, данните се предоставят на МВР, което налага съответните санкции. Национално ТОЛ управление и МВР работят заедно за ефективен контрол и повишаване на пътната безопасност.