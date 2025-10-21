Медици от варненската УМБАЛ „Св. Марина” спасиха живота на дете с рядък генетичен синдром

Интердиспилинарен екип от специалисти от варненската университетска болница „Св. Марина” спаси живота на 3-годишно дете с рядък генетичен синдром и симптоматична епилепсия чрез сложна и висорискова интервенция, съобщиха от здравното заведение.

Детенцето постъпило там с пневмония, усложнена с голям перикарден и плеврален излив. Натрупването на течности около сърцето довело до сърдечна тампонада, която застрашавала живота на малкия пациент. Медиците решили да приложат спасителна инвазивна процедура за изтегляне на течността с игла и катетър и наречена перкутанен перикарден дренаж. Благодарение на бързата реакция, отличната координация и високата прецизност опасният излив успешно бил ликвидиран от екипа, ръководен от началника на клиниката по образна диагностика доц Чавдар Бъчваров. С него по тежкия случай работили доц. Георги Тодоров, д-р Михаел Нанев от клиниката и детските хирурзи доц. Петар Стамов и д-р Пламена Дренакова.

Веднага след процедурата състоянието на детето се стабилизирало. Майка му благодари на медиците, че са върнали надеждата и усмивката й. Благодарност към екипа, спасил детски живот, изказа и ръководството на болницата.