Пребиха с чук бившия зам.-градски прокурор на София Иво Илиев

Бившият зам.-градски прокурор на София и към момента обвинител в СГП Иво Илиев е бил пребит пред дома си снощи, 20 октомври.

От държавното обвинение потвърдиха информацията - прокуратурата била уведомена от столичната дирекция на полицията за бруталното нападение. Образувано е досъдебно производство за опит за убийство.

Илиев е бил нападнат от маскиран мъж с чук около 20.30 часа на 20 октомври в подземния гараж на кооперацията, в която живее в столичния квартал "Студентски град". Агресорът му е нанесъл няколко удара. Магистратът е настанен в реанимацията на болница "Токуда". През нощта Илиев е бил с опасност за живота, а най-актуалната информация е, че към момента състоянието му е стабилно.

Нападателят е избягал се издирва.

Позиция на Асоциация на прокурорите в България: Недопустимо и брутално нападение срещу държавността

"Във вечерните часове на 20.10.2025 г. колега прокурор е бил нападнат пред дома си в гр. София. Въпреки нанесените му множество удари с твърд предмет, към момента състоянието му е стабилно.

Асоциация на прокурорите в България определя нападението над магистрат като недопустимо и брутално нападение срещу държавността!

То е логично продължение на множеството жестоки и неспирни нападки срещу работата на отделни прокурори и срещу прокуратурата като институция. Непрекъснатите и неоправдани удари върху прокуратурата, които всеки един прокурор поема тихо върху себе си, провокират омраза към институцията, омерзение към прокурорите и недоверие в тяхната работа независимо от усилията, които те полагат и независимо от резултатите, които постигат.

Прокурорите заемат силно и достойно място в борбата за истина и справедливост. С честен и неуморен труд те ежедневно отстояват правата и интересите на засегнатите, за сметка на собственото си здраве, семеен уют и спокойствие.

В българската прокуратура работят много съвестни, почтени и справедливи хора с висок морал, коректни и толерантни, изключителни професионалисти, чувствителни към болките на правдата.

Подобни действия срещу магистрат грубо и неоправдано засягат честта на прокурорската професия.

Асоциация на прокурорите в България застава зад всеки един български прокурор, категорично заявява, че ще отстоява правата и интересите на прокурорите така, както прокурорите отстояват правата и интересите на всички останали и с всички допустими средства ще се противопоставя на всеки опит за необоснована атака срещу тях", се казва в позицията на съсловната организация.