С нови книги и тържествен ритуал Орденът на тамплиерите чества 17-годишнина

С Голяма Тамплиерска Благословия тържествен ритуал в “Слънчевата” зала на Националния исторически музей Велик Приорат България отбеляза XVII годишнина от онзи августовски ден през 2008 година, когато българската Тамплиерска организация е призната за пълноправен член на Международния Орден на Рицарите Тамплиери на Йерусалим (OSMTH International).

Вече седемнадесет години Велик Приорат България е част от неправителствена организация, която е с признат консултативен статут в ООН, член на Конференцията на неправителствените организации в ООН. Следвайки и прокламирайки изконните рицарски и християнски ценности в обществото, като основни стълбове за развитието и изграждането на едно по-добро и социално справедливо бъдеще, Велик Приорат България развива изследователска, просветителска и подкрепяща дейност в България и активно участва в живота и чертае бъдещето на Международния Орден.

По време на церемонията, ръководената от Великия Приор от генерал-майор, академик, професор, д. ф. н. Румен Ралчев, бяха приети Постуланти, извършена Аколада на нов Рицар и повдигнат в степен нов Велик Офицер на Храма на Йерусалим, който ще изпълнява функциите на Велик адвокат. Тържествената вечеря събра членове и симпатизанти на Великия Приорат от цялата страна, както и гости от Северна Македония, водени от Великия Приор полк. Антон Кайтази.

Досега, тази година Велик Приорат България допълни издателската си библиотеката с две нови издания. Под номер 51 в библиотеката през месец юни в централното фоайе на Националната библиотека “Св. Св. Кирил и Методий” беше представена при изключителен успех пред почитателите на нестандартната мисъл, книгата “Идолът Бафомет” - едно изследване от авторите, генерал-майор, академик, професор, д. ф. н. Румен Ралчев и професор д. н. Христо Иванов.

Представянето води проф. Валери Стефанов, а присъстващите изслушаха задълбочените изказвания по темата на книгата от вицепрезидент Илияна Йотова, академик Иван Гранитски и Александър Лазаров, Великият Майстор на Великата Ложа на ВЛССПЗ в България.

Предстои представяне пред публика на най-новата книга “Бъди добрият пример”, която е синтезиран разказ за една инициатива на Велик Приорат България, която се развива на национално и международно ниво вече 11 години и е илюстрация на доброто взаимодействие с Министерството на образованието и науката и Синдиката на българските учители и е насочена към провокиране развитието на творческите таланти на подрастващите ученици от IV до XI клас, разказаха от Ордена за “Труд news”.

В произведения на изобразителното изкуство и в есета, разкази и стихотворения на български език, децата изразяват своите възприятия и отношение към добродетели като подкрепа, помощ, защита на по-слабите и беззащитните, кураж, смелост, кавалерство, доблест и чест.

Първите участници в националния конкурс за детска рисунка “Рицарят в мен” вече са зрели хора, някои от които провокирани от успехите си в конкурса са посветили себе си на изобразителното изкуство, завършиха Националната художествена академия и вече имаха своите първи изложби в Тамплиерската галерия 900.

“Книгата “Бъди добрият пример” представя най-добрите творби, родени от ученическото перо и четка през годините, тези на победителите в конкурсите. С нея и ние искаме да покажем пример и да изкажем благодарност и признателност, не само към децата, но и към техните преподаватели от цялата страна”, казват от Великия Приорат.

По думите им, в по-широк контекст, книгата може да бъде разглеждана и като принос към задълбочаването на диалога между ценностите на тамплиерската традиция и съвременното гражданско общество. Чрез представяните материали се укрепва връзката между историческото наследство, духовността и ангажираността с обществено значими каузи, като по този начин се насърчава културната конвергенция между рицарските идеали и принципите на демократичната и отворена социална среда.