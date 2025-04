България е осма в ЕС по износ на космическо оборудване

Европейският съюз е изнесъл космическо оборудване на стойност 1,217 млрд. евро през миналата година, съобщи Евростат. Публикацията на официалната статистическа служба на ЕС е във връзка с предстоящия утре (12 април) Международен ден на авиацията и космонавтиката. Спрямо предпандемичната 2019 г. износът е нараснал със 17 млн. евро (2 на сто), докато стойността на вноса на тези продукти в ЕС се е увеличила с 41 на сто от 117 милиона евро до 166 милиона евро.

In 2024, the value of EU exports of spacecraft products reached €1.217 billion, marking an increase from €1.20 billion in 2019.🚀🛰️



💠The import value of these products grew from €117 million to €166 million.



Learn more ➡️ https://t.co/QAWHuuSghG#HumanSpaceFlightDay pic.twitter.com/CNueOEkH2E