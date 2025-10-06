България иска помощ от ЕС заради щетите от наводненията

Българските власти ще поискат подпомагане от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз за преодоляване на щетите от обилните валежи през последните дни.

С официално писмо заместник–министърът на регионалното развитие Юра Витанова инициира започването на съответната процедура.

В тази връзка с МВР се проведе работна среща на министрите на вътрешните работи Даниел Митов и на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов, съобщиха от вътрешното министерство.

Ангажимент на структурите на МВР ще бъде да изготвят обобщена информация за първичните оценки на щетите и допустимите разходи. От МРРБ ще бъде изготвена документацията, с която страната ни да кандидатства за подпомагане по фонда.

Фонд „Солидарност“ е основният инструмент на ЕС за подпомагане на възстановяването от природни бедствия и е израз на солидарността на ЕС. Той дава възможност Съюзът да предоставя ефективна подкрепа на дадена държава — членка на ЕС (или страна кандидатка), за да ѝ помогне да се справи с последиците от голямо природно бедствие (наводнение, горски пожар, земетресение, буря или суша).

В хода на работната среща беше обсъдена и координацията между „Пътна полиция“ и АПИ по въвеждане на временна организация на движението във връзка с ремонтни дейности по магистралите и облекчаване на трафика в съответните участъци.