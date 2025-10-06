Терзиев представи новия зам.-кмет по транспорта в София - Виктор Чаушев

Столичният кмет Васил Терзиев назначи четвърти заместник-кмет на общината в лицето на Виктор Чаушев, който е и бивш съветник на транспортния министър Георги Гвоздейков.

Ето и цялото изявление на градоначалника:

София заслужава транспорт и инфраструктура, които са надеждни, модерни и удобни – система, която не просто свързва точките на картата, а създава качество на живот, сигурност и равни възможности за всички граждани. Градът ни има нужда от устойчива мобилност, която да отговаря на ритъма на съвременна европейска столица.

Затова съм щастлив да обявя, че към екипа на Столична община се присъединява още един доказан професионалист с визия за развитие на града. Считано от 13-ти октомври, Виктор Чаушев поема ресор „Транспорт и градска мобилност“.

Професионалният му опит е свързан с разработването на комплексни анализи за оптимизация на обществения транспорт. През 2022 г. заема длъжността съветник на министъра на транспорта и съобщенията, където отговаря за транспортния компонент на Националния план за възстановяване и устойчивост и за реформите в обществения транспорт.

В Столична община неговият фокус ще бъде върху реформа в обществения транспорт и изработването на актуален транспортен модел за София, който да отразява реалните потребности на гражданите и да предлага устойчиви решения за мобилността в града.

Използвам възможността да благодаря на всички, които досега работиха в този ресор, за техните усилия и за ангажираността им към една от най-сложните и важни системи в управлението на столицата.

Убеден съм, че с експертизата и енергията на Виктор Чаушев ще успеем да направим важната стъпка към модерен, ефективен и удобен транспорт за София.