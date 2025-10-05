Четвърта жертва на стихията на Елените - Елена Павлушина от Санкт Петербург (Обзор)

Близнаците й - момче и момиче, се спасили по чудо

Водата била до тавана

Ден на траур днес в община Несебър

Ден на траур беше обявен в община Несебър, след като триметрова вълна уби четирима души. Последната жертва се оказа руска гражданка от Санкт-Петербург, чието тяло беше намерено в една от вилите в курорта “Елените”.

Малко преди трагедията 58-годишната Елена Павлушина отвела децата си - 10-годишни близнаци момче и момиче, на училище и това е спасило живота им. Жената се прибрала вкъщи, защото я болял кракът и имала високо кръвно. След това престанала да отговаря на позвъняванията. Мъжът на жертвата се опитвал да се свърже с нея и след като не успял, пристигнал от Санкт Петербург в България. Той показал на спасителите вилата, до която те стигнали със специализирана техника. Там открили тялото на Елена. По време на стихията децата на загиналата са били взети от училище от познати и приютени на сигурно място.

Елена има и дъщеря, която живее в Италия. Семейството прекарвало лятото в България, през останалото време живеело в Санкт Петербург. Съседка на загиналата - Елена Гризбрехт, разказа, че самата тя едва не е загинала във водния ад, след като решила да се скрие от стихията в дома си.

“Водата изби вратата и нахлу в жилището ми, като ме отхвърли в спалнята. Кревата се надигна, а гардеробът се наклони така, че загради изхода към улицата”, каза тя. Според нея нещо подобно се е случило и с удавената й сънародничка, която не е успяла да избяга, защото от стихията е могъл да се измъкне само човек в добра физическа форма. Нивото на водата в стаите е било толкова високо, че малкото въздух под тавана едва е стигал да се диша.

Още трима души загубиха живота си в стихията. 60-годишният Шабан Смаил Назиф от бургаското село Руен бе първата жертва в бедствието. Той работел в комплекс “Форт Нокс” и по време на трагедията се е намирал в подземно помещение. Тялото му е открито от две жени, които се натъкнали на трупа недалеч от морето. Багеристът Цанко Иванов също стана жертва на бедствието. Той е работил е дълги години в общинската структура “Благоустройство и почистване”, където отговарял за поддръжката на чистотата във вилно селище “Елените”. След първата ударна вълна, която помела пътя с кал, дървета и корени, Цанко слязъл от машината си и започнал да разчиства с голи ръце.

Именно в този момент се стоварила втората, още по-мощна, приливна вълна - над два метра. Мъжът се е опитал се да се задържи, но след пет минути борба със стихията, водата го отнесла. По време на спасителната акция живота си загуби и 58-годишният граничен полицай Стефан Иванов. Той загина край Свети Влас, след като лодката, с която участвал в операцията, бе преобърната от мощни вълни.