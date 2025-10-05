Море от пари в Царево: Отнесен сейф се е отворил под водата (ВИДЕО)

Още по темата: Четири жертви на потопа в "Елените" 05.10.2025 11:35

Несебър обяви ден на траур

Несебър обяви ден на траур заради желтвите от наводнението. Стихията погуби четири човешки живота.

Разчистванията в опустошеното селище "Елените" продължават. От кметството в Несебър обявиха, че се готвят за следващ порой в близките дни и обявеното бедствено положение се удължава.

Община Несебър е ситуирала тежка техника в критични точки на територията си и е в пълна готовност за незабавна реакция при необходимост, коментираха общинарите.

Областният управител Владимир Крумов съобщи, че се очаква на място да пристигнат екипи на БАН и Софийския университет, които да изработят модел, който да покаже каква е била реалната ситуация, довела до трагедията, отнела и човешки животи.

„По първоначални данни за 5 часа на територията на Източна Стара планина са паднали 420 л кв./м“, каза Крумов.

Собственик на фирма в Царево пък е обявил 10 000 лева награда, ако някой успее да извади от морето металната каса на фирмата, която стихията отнесла. Местни от близките квартали, най-вече роми са се втурнали да търсят касата. Сейфът обаче явно се е отворил под водата, защото книжни банкноти изплуваха от морето като на кино.

Полицията е отцепила района, не е ясно как ще бъдат събрани банкнотите. На всичко отгоре, собственикът на фирмата не знаел каква сума има в касата.