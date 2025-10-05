Проф. Владимир Чуков: Българин може да влезе в комитета за мир в Близкия изток

„Хамас“ беше принуден и притиснат. Последният лидер, с когото Тръмп е говорил, е Ердоган. Директно му е казал, че е направил много неща за него и е време и той да направи. Ердоган е наложил преса и "Мюсюлманските братя" са подкрепили призивите на Тръмп. Самият „Хамас“ е разделен на два клона – единия близо до Техеран. По-голямата част са по-близки до Турция и Катар и са се съобразили с Ердоган“.

Това каза арабистът проф. Владимир Чуков по БТВ.

„Освобождаването на заложниците, спиране на огъня са цели, които ще станат факт в близките седмици. Никой няма да бъде пресиран и задължаван да приеме бивши бойци на „Хамас“. В момента, в който бъде отворен граничният пункт Рафах, ще се появят много желаещи да напуснат Газа“, каза още проф. Чуков.

„Държавните глави ще бъдат регионалните фактори, които ще гарантират сигурността – Саудитска Арабия, Катар, Египет. Другите обаче са експерти, специалисти по сигурност и финанси. Защо България не предложи някой? Обвиняват ни, че подкрепяме Израел, което не е вярно. Ние сме налели милиони в палестинската кауза“, посочи Чуков.

По думите му човек, предложен от правителството, авторитетен, може да влезе в комитета, който взима решения в Близкия изток и това ще бъде един добър дипломатически ход.

„Преговорите се водят в Египет, пристигнали са делегациите, преговорите се водят през медиатор. САЩ са основният посредник, другите им помагат. Тръмп оглави този комитет за мир“, посочи още той.