Откриха нова 10-километрова отсечка от магистрала "Хемус"

След месец се очаква да е готов и участъкът до пътен възел “Угърчин”

Днес бяха пуснати нови 10 километра от автомагистрала "Хемус" при пътните възли "Боаза" и "Дерманци".

:Очакванията са до края на 2029 г. или началото на 2030 г. цялата магистрала "Хемус" да бъде построена", заяви пред журналисти министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов, който заедно с вицепремиера Атанас Зафиров инспектира открития участък.

Министърът отбеляза, че за кратко време е възстановена работата по редица инфраструктурни обекти, спрени през периода на политическа нестабилност.

Днешният ден е още едно доказателство, че от това управление има смисъл и че политическите усилия, които полагаме, са насочени към добруването на гражданите, заяви вицепремиерът Атанас Зафиров.

"Това, което днес се случва, е символично за всички живеещи в Северна България, защото без автомагистрала "Хемус" този регион няма бъдеще", каза министър Иванов. По думите му новооткритият участък ще облекчи значително трафика в посока Плевен - Русе, а пътуващите към Варна ще могат по-удобно да продължат напред.

Той изрази надежда до края на годината да бъдат издадени още няколко разрешения за строеж по други лотове на магистралата. "Политическите усилия, които всички полагаме, вече дават резултати. Гражданите виждат това, а нашата обща цел е стабилност и развитие", допълни министърът.

По думите му настоящият лот струва 300 милиона лева. От регионалното министерство са заложили в бюджета си за следващата година, подаден към Министерството на финансите, 6 милиарда лева за пътна инфраструктура.

Иванов добави, че се очаква до месец - месец и половина да бъде пуснат и следващия участък от АМ "Хемус" - около 3-3,5 км, който ще даде възможност да се пътува за Варна.

"Забавянето е от това, че четири години в държавата имаше непрестанни избори. Технически няма проблеми, просто възстановяваме строителството и наваксваме с всички темпове, за да бъде пуснато движението още в началото ноември, за да могат пътуващите към Варна да заобиколят тези критични точки като Български извор, Сопот, където станаха много пътнотранспортни произшествия", посочи министърът.

След месец се очаква да е готов и участъкът до пътен възел “Угърчин”, който ще се ползва от пътуващите към Велико Търново и Варна, заяви председателят на регионалната комисия и депутат Николай Нанков.

"Съжалявам много, че пускаме само тази отсечка. "Хемус" трябваше по това време да е готова изцяло и до Варна да се пътува по автомагистрала. Министър Иванов ви каза, трудно се размразяват старите строежи старите започнали по протежение на отсечката от пътя п.в. "Боаза" до Плевен. Там има решение за строежи за абсолютно всички участъци в тези 56 км. Адмирации към Министерството, че издаде още няколко разрешителни за строежи по протежение на участъка от Велико Търново към Търговище. Предстоят да издадат още няколко. Съжалявам още веднъж, че това безвремие ни накара да сме свидетели само на тези малко над 10 км", каза Нанков.

Той добави, че над 2000 км от републиканските пътища се реабилитират към момента.