1478 домакинства изхвърлиха старите печки в Бургас

Приключи проектът за по - здравословна градска среда

Преминаха на отопление с климатици, природен газ и пелети

1478 домакинства в Бургас изхвърлиха старите печки и преминаха на ново, модерно отопление. Те ще се топлят с природен газ, пелети и климатици. Най- много са бургазлиите предпочели климатиците - монтирани са 777 броя, следват отоплителните уреди на пелети- 677 броя и 24 котли на природен газ.

Всичко това стана възможно по проект „Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух“. Периодът на реализация бе от октомври 2018 г. до октомври 2025 г. и Община Бургас вече успешно приключи проекта.

Той е един от най-мащабните примери за европейски механизъм на финансиране в реална подкрепа за хората като крайни бенефициенти и е първият по рода си в България за осигуряване на безвъзмездна подмяна на старите отоплителни уреди на дърва и въглища с по-екологични алтернативи.

Проектът обедини усилията на няколко български общини, които работиха в партньорство за постигане на по-чиста и по-здравословна околна среда. Водещ партньор беше Столична община, а сред съмишлениците - общините Бургас, Русе, Монтана, Стара Загора, Велико Търново и Клуб „Икономика 2000“, обясниха общинарите.

В Бургас, по програмата, са изградени две автоматични измервателни станции (АИС) за контрол на качеството на въздуха.

„С този проект направихме още една решителна стъпка към по-чист въздух за жителите на Бургас и доказахме, че това е постижима цел, когато заедно градим устойчиви политики. Подобряването на качеството на живот и създаването на по-здравословна градска среда за нашите деца и семейства е наш основен приоритет. Трябва да подчертая, че успешният резултат се дължи и на готовността на гражданите да участват и да заменят уредите си.“, коментира кметът на Бургас Димитър Николов, след приключване на проекта.

Ключовите резултати показват значителна промяна върху качеството на въздуха на шестте общини, а именно: 38,36% по-ниска средногодишна концентрация на фини прахови частици спрямо 2016 година, и със 79,64% по-малко дни с превишения на допустимата норма спрямо 2016 година.