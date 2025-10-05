Приятел на задържания българин от флотилията „Глобъл Сумуд”: Притеснявам се, но той ще измисли какво да прави

Три дни след задържането на флотилията "Глобал Сумуд" начело с Грета Тунберг, проговори един от най-близките приятели на задържания българин Васил Димитров. По Нова ТВ Николай Вълков разказа, че Димитров е професионален яхтен капитан и не изключва да е управлявал един от корабите. Според него той не е там срещу заплащане, а заради вярата, че войната в Газа може да спре.

Снимка запечатва хубав спомен на Николай с един от задържаните българи във флотилията начело с Грета Тунберг. Неговото име е Васил и той сам обяви своето задържане от израелските власти.

“Ако гледате това видео значи съм задържан от израелските окупационни сили”, каза той във видеото.

За задържането на приятеля си Николай научил от медиите. Двамата се видели за последно в началото на септември. “Стана дума за това, че е предстояло много голямо плаване в посока към моретата, към Израел”.

“Но аз тогава изобщо не свързах тези намерения и това, което чух, и изобщо тази хуманитарна ситуация с Газа. Трябва да си призная, че останах тотално шокиран, като чух първо в телевизията това събитие”, разказа приятелят на Васил.

Васил е професионален яхтен капитан. Според Николай той е управлявал един от по-малките кораби, а решението му да участва било продиктувано от лични подбуди.

“Поне аз не виждам някакъв користен елемент в цялото нещо. И мисля, че няма как човек да се склони да прави такива неща за пари”, обясни той.

“Отговорността, познанията и способностите, уменията, които трябва да има един човек за да го направи, са много големи. Аз лично вече повече от 10 години се опитвам да се науча и съм много, много в началото”, каза Николай Вълков.

Приятелят на Васил не смята, че той се познава с активистката Грета Тунберг.

“Лично според мен това, което е накарало хората да отидат там, не са вижданията на тази жена, за което трябва да си призная, че съвсем по този случай разбрах. По-скоро е тази кауза с хората, които наистина бедстват, това е дало мотивация на участниците в тази флотилия”, смята той.

“С Васил не сме си говорили на политически теми, признавам си, но този начин на мислене за човек като него не ме учуди изобщо. За мен лично става въпрос за някакъв вид демонстрация пред света - с мирни средства да се опитат да повлияят на войната чрез привличане на общественото мнение”, каза приятелят на Васил.

Николай отправя апел към българското посолство в Тел Авив да съдейства за бързото връщане на Васил в България. “Те са били наясно, че не нарушават никакви правила, никакви закони на корабоплаването, с които Васил категорично е наясно”.

“Категорично се притеснявам и единственото, което така ме крепи, е, че той все пак ще измисли какво да се направи. Това, което искам да ви споделя е, че това е един човек, който ме е научил да решавам, дори много напрегнати ситуации, без стрес и без напрежение, със спокойно мислене и най-вече със хладнокръвие”, допълни приятелят на Васил.