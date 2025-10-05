В Царево искат молебен за закрила, след като преживеят и тази седмица

„Ще се обърнем към Сливенския митрополит Арсений за да бъде направен молебен за здраве и закрила, след като и тази седмица опасността от нови порои премине“.

Това заяви пред "Труд news" кметът на Царево Марин Киров.

В общината хората продължават да живеят в страх. В нейния регион са и странджански села, които бяха засегнати от пороя на 3 октомври. Щетите по инфраструктурата се изчисляват за над 50 милиона лева.

Царевци припомнят, че преди две години, пак през есента, водата заля половината град. Тогава загинаха председателят на Районния съд в Царево, съдия Мария Москова, и нейната дъщеря, д-р Даниела Йорданова, както и още двама местни жители.

В момента, заради прогнозата, приоритетно се чистят всички опасни участъци, които са с нарушена проводимост след бедствието от 3 октомври. В неделя, бе извършено аварийно почистване на дерета и реки. Премахнати са дървета и скални маси в Изгревско дере и река Черна. Тежка техника влезе и на територията на селището "Арапя", казаха от кметството.

Центърът за спешна медицинска помощ в града отново се е преместил в основната си сграда, след като електрозахранването там е възстановено. Около 48 часа, спешните медици се помещаваха временно в сградата на противопожарната служба.

Щетите, които потопът нанесе по инфраструктурата в община Царево, са за над 50 милиона лева. Пътят от Царево за Малко Търново ще остане затворен, тъй като мостът след село Изгрев е срутен.

Окончателните данни са за паднали 450 литра дъжд на квадратен метър в село Изгрев.

"Огромно количество вода, което този път дори не вървеше през реката. По главния път дърветата бяха влачени от Изгрев до Царево по републиканския път“, обясни кметът на Царево Марин Киров.

„Този път бяхме пощадени. Засегнати са само няколко участъци на пътя. Готвим се за следващите валежи“, каза кметът на Приморско Иван Гайков пред Труд news. За щастие, Ропотамо не е преляла. Морето не е взело и ивици от брега.