Върнаха в музей втората статуя, намерена в Хераклея Синтика

След 8 мeсеца реставрация

Петрич посрещна втората мраморна статуя, открита в Големия канал на античен град Хераклея Синтика през 2024 година, датираща отпреди 1600 години.

Статуята е монолитна, издялана от един мраморен блок. Осем месеца продължи процесът на реставрация и укрепване на скулптурата, тъй като имаше конструктивни проблеми, главата също беше отделена.

Много внимателно скулптурата бе транспортирана първо до НАИМ към БАН за реставрация, а сега бе върната обратно в Исторически музей - Петрич.

“Взехме я, за да се направи най-доброто за нея - реставрация по адекватен и съвременен начин. Това за нас е научно-изследователски и реставраторски проект”, каза в Петрич директорът на НАИМ към БАН доц. Христо Попов.

Реставрацията е струвала над 50 хиляди лева, финансирана по програмата ИНФРАМАТ.

“Хераклея Синтика ще продължи да провокира в научен и в туристически аспект. Интересът към обекта и музея в Петрич, който съхранява артефактите, ще остане висок, благодарение на всички артефакти, открити в античния град, благодарение на работата на проф. Вагалински и неговия екип”, каза кметът на Петрич Димитър Бръчков.