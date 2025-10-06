ЕК потвърди, че спира част от парите по ПВУ за България заради антикорупционната комисия

Още по темата: ЕК ни удържа 200 млн. евро по ПВУ заради антикорупционната комисия 03.10.2025 14:30

Страната ни има един месец да отговори

Европейската комисия потвърди, че задържа временно част от второто плащане за България по Плана за възстановяване и устойчивост заради неизпълнение на една от ключовите цели - реформата на Комисията за борба с корупцията.

"Оценяваме искането на България за второ плащане по ПВУ, повечето условия вече са изпълнени. Установихме, че не е изпълнено условието, свързано с Комисията за противодействие на корупцията, затова предприехме процедурата за частично плащане и искаме допълнителна информация. След месец ще направим нова оценка", съобщи говорителят на ЕК Мачей Берестечки, в отговор на журналистически въпрос.

В петък комисията съобщи, че дава предварително одобрение по второто искане на България за плащане по ПВУ за 653 милиона евро безвъзмездни средства. В съобщението се отбелязва, че реформата на Комисията за противодействие на корупцията остава неизпълнена и ЕК временно отлaga част от плащането.

"Европейската комисия ще обяви след месец сумата по българския План за възстановяване и устойчивост (ПВУ), чието изплащане може да задържи при неизпълнение на необходимите услови"я, съобщи днес говорителqt на институцията.

"Изпратихме писмо до България и то съдържа въпросната сума, която няма да бъде изплатена, ако условието не бъде изпълнено. Има срок от един месец за отговор и след това, ако преценим, че условието още не е изпълнено, плащането ще бъде задържано за още шест месеца. След месец ще можем да съобщим сумата", каза говорителят.

Попитан за писмото до ЕК на групата "Обнови Европа" в Европейския парламент, в което се прави връзка между делото срещу кмета на Варна Благомир Коцев и оценката за отпускане на средства по ПВУ за нашата страна, говорителят посочи, че между двата въпроса няма връзка. Тези два случая нямат нищо общо, каза той.