Вижте снимки от протеста на ДПС-Ново начало пред КПК (ГАЛЕРИЯ)

С искане за закриване на Комисията за противодействие на корупцията (КПК) излязоха на протест младежите от ДПС-Ново начало.

"Искането ни е заради използването на Антикорупционната комисия в полза на тези, с чиито гласове беше създадена – ПП-ДБ!", коментираха младежите от формацията на Делян Пеевски.

"КПК е бухалка на Промяната! Още преди два месеца нашият лидер г-н Делян Пеевски поиска нейното закриване", каза Радослав Ревански, кмет на Белица и зам.-председател на ДПС, който беше пред сградата на Антикорупционната комисия рамо до рамо с младежите.