Чиновниците от “Дондуков” 2 слизат от колите на НСО

Предложението за промяната е на ДПС-НН

Автомобилите на Националната служба за охрана няма да бъдат използвани от администрацията на президентската институция. Това решиха окончателно депутатите.

Идеята за промяната дойде от ДПС-НН и бившия министър на вътрешните работи Калин Стоянов. Той обяви, че е бил провокиран, след като в началото на август президентът Радев пътува от Варна с кортеж от 7 коли. В хода на дебата реплики си размениха депутати от опозицията и ДПС - НН.

“Предложихме от нашата парламентарна група да няма депутати, които да използват НСО. Кое налага половината служби, половината МВР да се занимава с Пеевски и да затварят булеварди, когато той минава. И защо не се казва колко струва на българската държава всеки месец това. Защото 15 души от баретите охраняват Пеевски”, попита Ивайло Мирчев.

“Никой не отнема нищо днес на президента. Нищо! Никой не сваля охраната от НСО на президента. Никой не взема колите на президента. С този законопроект се маха възможността достойни офицери да бъдат таксиметрови шофьори на администрация”, подчерта Маноил Манев от ГЕРБ.