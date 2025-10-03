Пеевски: Никакви коли на президента не се отнемат, а на администрацията, която купува супер луксозни коли

"Никакви коли на президента Румен не се отнемат, а на администрацията, която купува супер луксозни коли. Гледам го как е истерясал вчера, жалка гледка. Не знам защо не повдигате темата как е натискал БНТ".

Това заяви в кулоарите на парламента лидерът на ДПС-Ново начало Делян Пеевски.

„Има ли натиск от президента Румен върху БНТ, има натиск. Ядосал се е защо се сменят шефовете на службите, неговите шефове на службите, които са правили похлупаци върху Копринка и цялата му банда“, добави Пеевски.