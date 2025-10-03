Бойко Борисов: Румен Радев харесва само „Величие“, „Възраждане“ и МЕЧ

Още по темата: Бойко Борисов: Светът върви към война 27.09.2025 10:30

Има целенасочена атака към правителството от Радев

Радев разделя нацията по всички теми през последните четири години. Харесва само "Възраждане", МЕЧ и "Величие" и използва съдиите в Конституционния съд, за да вкара "Величие" в парламента и да събират подписи за вотове на недоверие. Това каза пред журналисти в кулоарите на Народното събрание лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов.

„Има целенасочена атака към правителството от Радев. Месеци наред по всички изказвания. Когато от стъклена къща хвърляш камъни, нормално е някой да счупи и твоята къща”, каза още Борисов. „Когато еднолично един човек назначава службите, тогава за телевизора това не е проблем. А той еднолично ги назначаваше години наред със служебните правителства. Сега всичко ще назначава парламентът.”

Борисов бе категоричен, че президентът Румен Радев е избран честно и абсолютно си е в правото, но поведението му от последните четири години да разделя нацията по всички теми.

Той разясни че, Конституционният съд „не е независим орган такъв, какъвто хората си го представят“.

Лидерът на ГЕРБ заяви още, че „не отговаря за Делян Пеевски“.