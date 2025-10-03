Костадин Костадинов: Съдебната система в България действа само тогава, когато ѝ се натисне копчето

Не може държавата да се превръща в играчка в ръцете на един или двама човека

Съдебната система в България действа само тогава, когато ѝ се натисне копчето. Това каза пред журналисти в кулоарите на Народното събрание председателят на „Възраждане“ Костадин Костадинов.

„Не може държавата да се превръща в играчка в ръцете на един или двама човека, които използват парламентарното мнозинство като салфетка. Здравият разум изисква да пуснем искания до Конституционния съд заради приетите по спешност, без да са спешни, законопроекти за ДАНС, ДАР и ДАТО. Конституционните ни искания, които ще бъдат три, ще бъдат подготвени другата седмица. Ще се обърнем и към всички останали партии в парламента, които смятат, че това, което се случи вчера и което продължава да се случва днес със внесения законопроект за промени в НСО, не е нормално. Не виждам по-голямо унижение за хората в парламента. Тези хора вътре, дето натискат копченца, без да знаят за какво ги натискат... просто не съм виждал по-жалки и унизени същества. Идеята за парламента като институция деградира, парламентът е една сбирщина от хора, които просто обслужват интересите на двама души в страната“, добави Костадинов.

„Пеевски, който контролира Сарафов, иска вече да го смени с някой друг. Прекалено бързо започнаха да се изхабяват марионетките в последните няколко години, което е може би единственото хубаво нещо на политическата криза в България”, допълни още Костадинов.