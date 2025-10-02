Костадинов за българина, задържан от Израел: Практиката е показала, че държавата, по отношение на задържани българи, не реагира

Стана ясно, че има задържан българин в израелски териториални води и към този момент той твърди, че е отвлечен. Отвлечен е очевидно от израелските военни, може би от израелските специални служби. Не е само той. Той е част от една международна хуманитарна акция, която израелските власти разглеждат като посегателство върху тяхната национална сигурност.

Това заяви пред журналисти в парламента лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов.

"Откакто върви геноцидната акция на Израел срещу Газа, Израел разбира националната си сигурност като оправдание за избиването на палестински цивилни лица, основно жени и деца", каза Костадинов и продължи: Ние сме изключително притеснени, защото практиката е показала, че българската държава по отношение на задържани българи няма.