Вървим към решение на част от проблемите с водната криза, увери Атанас Зафиров

“Първият доклад на Националния борд по водите е вече в парламента.” Това каза вицепремиерът и председател на НС на БСП, който е и председател на Борда по водите, по БНР.

Той посочи, че в доклада, депозиран в парламента, са се придържали изцяло към задачите, които са поставени от народните представители. „Вървим към решаването на част от проблемите“, добави Зафиров.

За ситуацията по Черноморието, заместник-министър председателят информира, че премиерът Росен Желязков, е възложил всички министерства да докладват до вторник за готовността по изпълнение на ангажиментите си по закона, програмата и стратегията за бедствията и авариите.

Той изказа съболезнования на близките на загиналите във водното бедствие. Зафиров бе категоричен, че е първо е необходимо да се осмисли характера на щетата и доколко държавата наистина е била съпричастна към овладяването му. Той увери, че подходът му и по този казус, ще бъде същият, както при решаването на проблема с безводието в създадения Национален борд по водите.

Заместник министър-председателят подчерта, че повече мърлявщина и безхаберие няма да бъдат толерирани.

Атанас Зафиров каза още, че водна криза в национален мащаб няма, има населени места с проблеми във водоснабдяването, някои от тях много сериозни, хронични, но има и опити за внушения и спекулации, в това число и политически и даде за пример случая с Велико Търново, където по думите му няма никаква опасност язовир „Йовковци“ да спре да водоподава.

Относно проблемите с безводието в Плевен, Атанас Зафиров посочи, че в момента режим на водата в града няма. “Дъждовете създадоха благоприятни предпоставки да падне малко тази тежест. Следствие на поетите ангажименти от страна на Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) в Плевен в момента няма воден режим“, посочи Зафиров и добави, че основна цел е до края на годината да бъде решен проблемът с водоподаването в светлата част на деня.

Важното е, че проблемите вече са идентифицирани. Това бе и една от задачите на Борда, добави той.

Зафиров съобщи, че е разговарял с областния управител на Перник и в Брезник също нивото на основния водоизточник е повишено с 50 см.

Относно казуса с изпълняващия функциите главен прокурор Борислав Сарафов, Зафиров отговори, че БСП винаги е спазвала принципа на разделение на властите. „Когато изискваме от прокуратурата да си върши работата, в това число и в казуси като този, би трябвало да гарантираме и не намесата на политиката в тяхната работа“, каза той. Зафиров напомни, че законът приет от ПП-ДБ, е противоречив и не е достатъчно ясен. “Учудвам се, как именно представители на тези политически сили, правят трайни квалификации при условие, че проблемът е в закона”, добави Зафиров.