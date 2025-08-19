Визуално изкуство, музика и арт базари за „Реките на София“

Шесто издание на градския фестивал в Южния парк от 29 август

Над 100 събития на четири сцени около Перловската река

Различни активности за деца в трите дни на фестивала

Шестото издание на фестивала „Реките на София“ ще се проведе от 29 до 31 август в Южния парк, по поречието на река Перловска и ще покаже повече от 100 културни събития на 4 сцени. Речното корито ще се трансформира с временни сцени за събития, градска мебел, осветление и дървени мостчета, които да направят бреговете по-достъпни за хората.

Акцентът ще бъде поставен върху визуалните изкуства и тяхната роля да съчетаят естетическо въздействие с екологично послание. Чрез интерактивни инсталации и съпътстващи събития, фестивалът цели да ангажира широка публика – семейства с деца, младежи и възрастни, с темата за градските реки, съобщават организаторите от „Колективът“. Междувременно те обявяват конкурс за създаване на визуални арт инсталации, свързани с опазването на софийските реки, тяхното минало и възможното им бъдеще като пространства за среща между природа и култура.

За поредна година част от събитието ще бъде и „Миш-маш фест“ в Южния парк. Там ще има арт базар, много музикални събития, напитки и вкусна храна, активности за деца и моменти за цялото семейство.

По време на „Реките на София“ визуални артисти ще създадат пространствена творба-инсталация, като използват разнообразни медии или комбинация от медии – скулптура, светлина, звук и други. Конкурсът ще подкрепи изпълнението на пет проектни предложения, които ще бъдат реализирани и представени в рамките на фестивала. Избраните петима автори ще получат финансиране за реализация на своите идеи, ще участват в специализирани уъркшопове и ще имат възможността да представят работата си лично пред публиката.

В последните години доброволците се радват и на помощ от институциите. "Винаги може още, но не е малка подкрепата, която получаваме. Столична община ни асистира с облагородяването на терена – предоставят ни мулч, това са натрошени дървесни кори, с които да облагородим крайречните зони.

Помагат ни логистично изключително много. Разбира се, иска ни се още повече, иска ни се София да има визия за реките, да има мастър план, да има наистина прогресивно и смело действие в посока това да облагородим реките ни“, каза пред Бгнес Мартин Янков, основател на фондация „Колективът".