Мюзикълът „Коса“ с премиера в Античния театър на Пловдив

Нов спектакъл допълва добре познатата филмова версия

Шест от песните са сред 100-те най-велики хита на 20 век

Opera Open ще представи премиерно постановка на мюзикъла „Коса“ от Джеръм Рагни, Джеймс Радо и Галт МакДърмот на 24 август на Античния театър в Пловдив, съобщават от екипа на държавната опера в града.

Постановката отвежда зрителите отвъд добре познатата филмова версия – към корените и автентичния дух на творбата, с нова режисьорска концепция, впечатляваща сценография и живо, енергично изпълнение. Мюзикълът задава важни и за днес въпроси – нужна ли е войната, спасение ли е любовта, как се запазва индивидуалността в свят на подчинение, война ли е расизмът, променя ли властта хората.

От екипа на операта посочват, че мюзикълът е поставен от режисьора Веселка Кунчева, диригента Константин Добройков, художничката Мариета Голомехова и хореографа Явор Кунчев – същият екип, създал спектакъла „Исус Христос Суперзвезда“.

В премиерната продукция участват Николай Воденичаров-Никеца, Цвети Пеняшки, Елена Сиракова, Едит Унджиян, Майкъл Флеминг, Йоан Попов, Гергана Цакова, Калина Костова, Гергина Пейкова, Габриела Стамова, Елин Стоянова, Михаела Гончева и Тодор Борисов заедно с хора, балета и оркестъра на Държавна опера Пловдив. Уточняват, че на сцената изпълнителите пеят непрекъснато – без разделение на „главни“ и „второстепенни“ роли, което създава усещане за сплотена, равноправна трупа и мощна ансамблова енергия.

„Коса“ не е просто мюзикъл, а акт на непокорство! Ритуал на отхвърляне. Отхвърляне на нормалното, на удобното, подреденото, на приетото за даденост. Това не е спектакъл, който предлага утеха. Това е спектакъл, който пита: Кого избираш? Защото изборът не е само политически. Той е телесен и духовен. Живот или смърт. Твоето тяло и твоята душа или нечия власт. „Коса“ не е нито възпоменание, нито музикален празник. „Коса“ е предупреждение. Защото нищо не е приключило. Войните продължават. Само се сменят географските координати. И докато има кой да помни, ще има и кой да се съпротивлява. Peace now. Freedom now“, казва режисьорът Веселка Кунчева.

Създадената преди повече от половин век творба остава емблематична за антивоенното движение в САЩ срещу нахлуването във Виетнам и за епохата на хипитата. Шест от песните са включени в класацията на „Билборд“ за 100-те най-велики хита на 20 век, се казва още в съобщението.