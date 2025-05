Виктор Орбан нарече плана на ЕК за предоставяне на военна помощ на Украйна "скандал"

Унгарският премиер Виктор Орбан нарече "скандал" речта на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, която обяви плановете за военна подкрепа за Украйна на сесия на Европейския парламент в Страсбург.

"Днес председателят на Европейската комисия Фон дер Лайен обяви новите планове на Европейската комисия: Украйна ще получи пари и оръжия. Европейските данъкоплатци ще трябва да платят сметката. Скандал!", написа с удивителна Виктор Орбан в плафтормата X.

Today President @vonderleyen announced the new plans of the @EU_Commission : Ukraine gets money and weapons, European taxpayers get to pay the bill. Scandal!

Минути по-рано, в същата социална мрежа, министър-председателят на Унгария се обърна и към председателя на Европейската народна партия Манфред Вебер, който "иска да ускори приемането на Украйна в Европейския съюз". "В момента присъединяването на Украйна би довело до банкрут на Европа. Няма сделка. Забравете", категоричен бе Орбан.

"Манфред Вебер иска да ускори приемането на Украйна в ЕС, сякаш управляваме благотворителна организация. Унгария обаче не беше допусната от щедрост - това беше добра сделка за държавите членки. В момента присъединяването на Украйна би довело до банкрут на Европа. Няма сделка. Забравете", обяви унгарският премиер.

.@ManfredWeber wants to fast-track Ukraine into the EU, as if we were running a charity.

However, Hungary wasn’t let in out of generosity - it was a good deal for the member states.

