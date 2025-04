Володимир Зеленски: Китайци са хванати да се бият за Русия в Украйна (ВИДЕО)

Двама китайски войници са били пленени, докато се бият в Източна Украйна, съобщи Володимир Зеленски и показа видео с един от тях.

Украинският президент твърди, че неговите сили са се сражавали с шестима китайски войници и че има "значително повече" китайски граждани в руските редици. Държавният глава на Украйна добави, че е наредил на служителите си да получат обяснение от Пекин и "да разберат как Китай ще реагира на това".

"Нашите военни заловиха двама китайски граждани, които се биеха в руската армия. Това се случи на територията на Украйна в района на Донецк", написа Зеленски в публикация в платформата Х, включваща кадри на един от предполагаемите китайски пленници.

"Има документи на тези затворници, банкови карти и лични данни", добави той.

Във видеото се вижда мъж, облечен във военен гащеризон, който издава звуци, наподобяващи експлозия и сочи във въздуха, сякаш стреля. Не е ясно какво точно описва той, но изглежда, че казва "бум" поне няколко пъти и може да бъде чут да казва "командир". Той е с вързани ръце и изглежда е заобиколен от войници някъде на закрито.

Our military has captured two Chinese citizens who were fighting as part of the Russian army. This happened on Ukrainian territory—in the Donetsk region. Identification documents, bank cards, and personal data were found in their possession.



We have information suggesting that… pic.twitter.com/ekBr6hCkQL