Георги Рачев: В петък над страната ще премине студен атмосферен фронт

Лятото е свършило само за тези, които го разбират между 35 и 41 градуса

Лятото далеч не си е отишло – предстоят горещи дни и локални валежи, а в края на месеца може да се завърне жегата. Това каза за бТВ каза климатологът професор Георги Рачев.

Според него, макар да има леко захлаждане и известни превалявания, температурите ще останат в типично летни стойности – между 30 и 35 градуса на много места в страната.

„Лятото е свършило само за тези, които го разбират между 35 и 41 градуса. Да, няма да стигнем такива температури навсякъде, но оставаме в летния ритъм“, обясни климатологът.

В петък над страната ще премине студен атмосферен фронт, който ще донесе захлаждане и на места краткотрайни валежи с летен характер – типични за сезона.

„Ще има вятър, ще има облаци, но няма да вали навсякъде. Ще видим познатия сценарий – в един квартал вали, в съседния грее слънце“, уточни Рачев.

Събота и неделя ще бъдат по-умерени откъм температури – между 26 и 28 градуса, особено в западната част на страната и по високите части. Това ще създаде по-комфортни условия за сън и разходки в края на седмицата.

Прогнозите сочат, че след краткото захлаждане температурите отново ще се повишат. В петък термометрите може да покажат до 37–38 градуса в района на Свищов и вътрешността на Дунавската равнина.

По Черноморието времето ще бъде слънчево и топло, с минимален риск от валежи. Температурата на водата ще остане между 25 и 27 градуса, което създава отлични условия за плаж.

„Ако някой твърди, че лятото по морето е било лошо – не е честно. Имаше два дни облаци, малко вятър. Но иначе – слънце, хубаво време и топла вода“, заяви Рачев.

Въпреки леките превалявания, на много места в Южна България, включително и в Плевенска област, сушата е сериозна. Почвата е буквално „като бетон“, а нивата на язовирите, използвани за напояване, са критично ниски.

„Трябва ни средиземноморски циклон, който да донесе дъжд в продължение на дни – не бурен и внезапен, а тих и дълготраен. Само така може да се възстанови част от подпочвената влага. Климатичният хаос, свързан с движението на мощен тропичен циклон на запад от Европа, може да доведе до нов приток на горещ въздух от Сахара към Балканите”, каза още Рачев.