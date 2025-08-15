Горещините по света чупят исторически рекорди

Юли 2025 г. вече е един от най-топлите месеци, регистрирани някога

За първи път в Турция е отчетена температура над 50 °C

За първи път в историята на метеорологичните наблюдения в Турция е регистрирана температура над 50 °C. На 25 юли в югоизточния град Силопи термометрите отчетоха рекордните 50,5 °C. Този исторически момент идва след по време на продължителна и интензивна гореща вълна, обхванала цяла Югоизточна Европа и Турция. С това юли 2025 г. вече е записан като един от най-топлите месеци, регистрирани някога.

Лятото в Северното полукълбо е в разгара си и в много райони, включително и у нас времето е опасно горещо. Субективното усещане за необичайно време се потвърждава от факта, че в световен мащаб юли 2025 г. е третият най-топъл юли в историята на наблюденията – това са изводите на Европейската служба за изменение на климата Коперник.

Средната температура на въздуха над повърхността на Земята е 16,68 °C – с 0,45 °C над нормата за периода 1991–2020 г. Това е с 0,27 °C по-хладно от рекордния юли 2023 г. и с 0,23 °C по-хладно от втория най-топъл – юли 2024 г.

Юли е бил с 1,25 °C по-топъл спрямо нормата за прединдустриалния период (1850-1900 г.). Това е донякъде добра новина, тъй като за трети пореден месец световната температура е под прага от 1,5 °C, заложен в Парижкото споразумение. Но това идва след близо 2-годишен период на невиждани досега високи температури. Освен това е факт, че средната температура за последните 12 месеца (август 2024 г. – юли 2025 г.) е била с 1,53 °C над прединдустриалното ниво. С други думи, дългосрочната тенденция през последните години и десетилетия е на затопляне.

Къде по света има рекорди?

Въпреки че юли е сред най-топлите, по света се наблюдават обширни области с положителни и с отрицателни аномалии, включително и температурни рекорди. Климатичните промени не изключват наличието на аномално студено време, като в някои случаи е възможно те да бъдат обострени именно от затоплянето. Сред най-големите положителни температурни отклонения са тези в Азия, като в района на Хималаите, Китай, Южна Корея и Япония е отбелязан най-топлият юли за последните 127 години (от 1898 г.). На 30 юли в японската префектура Хього е отбелязана температура от 41,2 °C. По-топло от обичайното е и в Близкия изток и Северна Африка, както и източната част на Съединените щати. Необичайно високите температури в Гренландия допринасят за масовото топене на ледовете на най-големия остров в света. Районът с най-значителните отрицателни, но и положителни аномалии, е Антарктида.

Средната температура над Европа за юли 2025 г. е била 21,12 °C, с 1,30 °C над обичайното. Така този месец става четвъртият най-топъл юли в историята на Стария континент.

50°C в Турция – историческа жега

Продължителна гореща вълна преминава над Югоизточна Европа и Турция. В Силопи, Югоизточна Турция, на 25 юли е отбелязана температура от 50,5 °C, което е първият случай, в който в страната е наблюдавана температура над 50 °C. В Гърция също е много горещо, като на 25 юли е измерена максимална температура от 45,8 °C Неслучайно в този период в региона пламват огромно количество горски пожари в Северна Македония, Албания, Хърватия, Гърция и Турция. Обединеното кралство отбеляза петия най-топъл юли в историята, а Исландия и Източна Европа също са по-топли от средното. От друга страна, температурите на въздуха в Централна Европа и Западна Русия са предимно под обичайните.

София е шеста сред европейските столици с най-големите положителни аномалии за месеца. Столицата с най-голямото месечно положително отклонение е Осло (+2,5 °C), следвана от Атина (+2,3 °C). Само 8 от 45 столици са със средномесечна температура под нормата.

През юли валежите са над обичайните за голяма част от Централна Европа, Северна Франция, Източна и Северна Великобритания, северните брегове на Адриатическо море и др. На фона на високите температури, това е добра новина, но от друга страна обилните валежи предизвикват наводнения и значителни щети в Хърватия и Източна Румъния, както и в други региони на Балканите.

В България юли е близо до рекорда

В България месец юли (изминалият месец) е сред най-горещите досега. Според Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ), юли 2025 г. е един от най-горещите след юли на 2012 г. и 2024 г. Най-високата измерена температура е 43,5 °C на 25 юли в Монтана.

Според института в по-голямата част от страната месечните суми на валежите са под климатичната норма – между 0% (Бургас и Ахтопол) и 50%, като това е и е най-сухият юли от 2017 г. насам. Този 31-дневен период се характеризира с продължително горещо и сухо време, като по време на най-горещите дни са отбелязани температури над 40 °C в десетки метеорологични станции. В Сандански и с.Първомай, общ. Петрич максимална температура над 40 °C е регистрирана съответно в 6 и 7 поредни дни между 21 и 27 юли, според НИМХ.

В България горещите вълни обхващат периода 30 юни – 8 юли и 19 – 27 юли. Най-топли са дните 22 и 26 юли, когато температурите надхвърлят 40 °C. Най-продължителни горещини се отчитат в Сандански и с. Първомай (общ. Петрич), където максималните стойности над 40 °C се задържат съответно 6 и 7 поредни дни (21–27 юли). Всички тези горещини влошават проблема с безводието и пожарите в страната. София преживява третият най-топъл юли за последните 70 години.

Екстремното време допринася и за множество пожари. Въпреки че почти всички огнени стихии са причинени от човешка грешка или безотговорност, условията за тяхното разпространение и интензивност стават значително по-засилени заради климатичните промени.

По данни на Европейска информационна система за горски пожари (EFFIS), към 8 август общите изгорели площи в България се нареждат на трето място след 2007 г. и 2024 г. Но сезонът не е приключил, поради което не може да се изключи рекорд. Макар и засега да няма нов рекордно топъл месец, екстремните явления, които са засилени от климатичните промени продължават. Горещите вълни от края на юни и началото на юли т.г. са взели над 2300 човешки жертви в 12 европейски градове, а климатичните промени са довели до утрояване на смъртността, според проучване на WWA.

Източник: Климатека, със съкращения