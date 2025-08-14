Жълт код за силен вятър в петък, очакват се валежи

Националният институт по метеорология и хидрология (НИМХ) обяви жълт код за временно силен вятър в югоизточните области Бургас, Ямбол, Хасково и Кърджали за петък - 15 август. Поривите ще достигнат до 80 километра в час. В сила остават и предупрежденията за силен вятър над морето и вълнение до 4 бала в област Бургас.

През нощта над по-голямата част от страната ще е предимно ясно. По-значителна облачност ще има над южните райони и на отделни места там са възможни слаби превалявания. В петък в повечето райони ще е предимно слънчево. В Югозападна България и планините ще се развива купеста облачност и на места ще превали. Максималните температури ще бъдат между 31° и 36°, за София - около 31°.

През почивните дни ще бъде слънчево с временни увеличения на облачността. Вятърът ще се задържи от изток-североизток, в събота ще е слаб до умерен, в Югоизточна България предимно умерен, в неделя ще отслабне. Преобладаващите максимални температури ще бъдат между 30° и 35°.

През първите дни от новата седмица атмосферата над страната ще се стабилизира. Ще има и слънчеви часове, но и ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места ще има и краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. В понеделник вятърът временно ще се ориентира от северозапад, във вторник отново ще се завърти от изток-североизток. Температурите слабо ще се понижат.

В средата на седмицата ще преобладава слънчево време, но все още са възможни и краткотрайни валежи, на малко места и предимно слаби. Температурите ще се повишават, повече в четвъртък, когато вятърът ще е от югоизток.