Гигантска гола жена предизвика вълна от възмущение и гняв в Сан Франциско (ВИДЕО)

Висока 13,7 метра скулптура, изобразяваща гола жена, се появи в Сан Франциско и предизвика вълна от ирония и критики, пише Fox News .

Произведението, наречено "R-Evolution", беше представено в четвъртък вечерта на събитие, включващо музика, светлини и лазери, като беше предсатвено от организацията с нестопанска цел Illuminate. Проектирана да свети през нощта и да изглежда като "дишаща" чрез вътрешен механизъм, статуята е предназначена да бъде символ на сила и състрадание.

Вместо обаче да предизвика възхищение, статуята на площад"Embarcadero Plaza" си навлече вълна от критики, интернет мемета и въпроси за приоритетите на града.

Първоначално създадена за фестивала Burning Man през 2015 г. от скулптора Марко Кокрейн, фигурата от неръждаема стомана наскоро беше поставена пред Фериботната сграда, хвърляйки дълга (и анатомично детайлна) сянка в град, в който вече почти никой не се впечатлява от грандиозни зрелища.

Докато някои смятат статуята за символ на еманципацията, други я виждат като нов пример за откъсването на властите от реалността на града.

Статуята е поставена само на няколко пресечки от райони, където по улиците живеят бездомни хора, които употребяват наркотици на обществени места и където витрините на магазините са затворени и барикадирани. Част от хората от света на изкуството може и да нарекат произведението "съпоставяне", но много местни просто го определят като "липса на всякакъв такт".

Във видео, добило огромна популярност във платформата Х, снимащият описва кадрите като "работник беше видян да прави хирургическа интервенция в задната й част"

NEW: San Francisco has erected a statue of a woman with no clothes on which will be greeting visitors in front of the Ferry Building.



The 45-foot-tall statue was installed to "jazz up downtown" according to CBS News.



One worker was seen doing a "surgical procedure" on the… pic.twitter.com/QjxhbiYEpn