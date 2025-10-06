Два тира се удариха в Прохода на Републиката

Катастрофа затруднява движението в Прохода на Републиката в района на гурковското село Пчелиново, съобщи БТА, позовавайки се на информация от МВР. При инцидента няма пострадали.

Сигнал за произшествието е получен в 12:48 часа днес. По първоначална информация то е между два товарни автомобила. Водачите са тествани за употреба на алкохол, отчетени са отрицателни резултати.

Движението в района на местопроизшествието се осъществява двупосочно в една лента, информират от АПИ. Трафикът се регулира от пътна полиция.