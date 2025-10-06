Желязков: Международното партньорство е решаващо в борбата с престъпността и нелегалната миграция

Още по темата: Сарафов предложи създаването на Постоянна балканска прокурорска платформа 06.10.2025 11:26

Международното сътрудничество в областта на ефективното правоприлагане е от огромно значение, особено в регион като Балканите - люлка на турбуленция и предизвикателства, но и място на големи възможности.

Това заяви министър-председателят Росен Желязков при откриването на Четвъртия форум на главните прокурори на балканските държави, провеждащ се в София.

Срещата има за цел да затвърди доброто сътрудничество между прокурорите от Балканския полуостров по наказателно-правни въпроси, превенцията и противодействието на трансграничната организирана престъпност, на трафика на наркотични вещества, оръжия и нелегалната миграция.

Премиерът изтъкна ролята на многостранното сътрудничество, включително в сферата на ефективното правоприлагане за постигането на устойчиво развитие, за защитата на демокрацията, човешките права и за отстояване върховенството на правото.

"Това е единствената предпоставка за възпиране, превенция и ефективно противопоставяне на зловредни действия", добави той.

Министър-председателят открои прекрасното сътрудничество между България и Турция по отношение на противодействието на нелегалната миграция и поздрави представителите от Западните Балкани и по-специално от Албания и от Косово за усилията им за борба с организираната престъпност.

Желязков отбеляза, че действията в тази посока са от значение не само за региона, но за цяла Европа.

По време на форума той акцентира върху киберпрестъпността и необходимостта да се противодейства на опитите за кибермоделиране на обществени отношения, тъй като именно Балканите са подложени на най-силното хибридно въздействие в момента.